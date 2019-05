SORRENTO APPRODA IN SPAGNA. SCIBILIA E PARISI IN CONCERTO A BURGOS

Venerdi 3 maggio 2019, ore 20.15, presso Ateneo Musical Mirandes – Miranda de Ebro (Burgos – Spagna), per il 40° Anniversario della Stagione Concertistica, concerto del DUO SORRENTO, composto da FEDERICO PARISI – tenore & PAOLO SCIBILIA – pianoforte (Italia). Or: “Incantevole Italia”: Celebri Arie d’Opera, Romanze e Canzoni Italiane.

L’ evento, in anteprima ed esclusiva assoluta in Spagna, è organizzato da Ateneo Musical Mirandes, in collaborazione con: Fundacion Caia De Burgos, Municipalità di Miranda de Ebro – Dipartimento Cultura e S.C.S. Società Concerti Sorrento, agente unico nel mondo del Duo Sorrento.

Federico Parisi fa parte del prestigioso gruppo de “I Quattro Tenori”, unico quartetto di tenori al mondo, che, a partire dal prossimo giugno, terra una lunga tournée in circa 75 paesi tra Europa e America, col programma “Viva l’Italia”, in anteprima assoluta e esclusiva per Cami Music e la Columbia Productions.

SORRENTO LANDS IN SPAIN

Friday 3 May 2019, at 8.15 pm, at the Ateneo Musical Mirandes – Miranda de Ebro (Burgos – Spain), for the 40th Celebration of the Concert Season, concert by the DYO SORRENTO, ,with FEDERICO PARISI – tenor & PAOLO SCIBILIA – piano (Italy)

Program: “Incantevole Italia”: Famous Italian Opera Arias, Romances and Songs.

The event, previewed and absolute exclusive in Spain, is organized by “Ateneo Musical Mirandes”, in collaboration with: Fundacion Caia De Burgos, Municipality of Miranda de Ebro – Culture Department, Ebro – Dipartimento Cultura and S.C.S. Sorrento Concerts Society, as exclusive agent in the world of Duo Sorrento.

Federico Parisi is part of the prestigious group of “I Quattro Tenori”, the only quartet of tenors in the world, which, starting next June, will host a tour in about 75 countries between Europe and America, with the program “Viva l’Italia”, absolute and exclusive preview for Cami Music and Columbia Productions.

DUO SORRENTO

Federico Parisi – tenore

Paolo Scibilia – pianista

Programma

Incantevole Italia

Opera e Canzoni Italiane celebri

Opera

G. Donizetti Una furtiva lagrima (L’elisir d’amore)

G. Verdi Questa o quella (Rigoletto)

G. Verdi La donna è mobile (Rigoletto)

F. Cilea Il lamento di Federico (L’Arlesiana)

G. Puccini E lucevan le stelle (Tosca)

0

Canzoni

Core ngrato

Dicitincillu vuje

Non ti scordar di me

Marechiare

O surdato nnammurato

Funiculì

O sole mio

Federico Parisi – tenore. E’ tra i più giovani tenori in carriera del mondo e, per le sue eccezionali doti vocali – interpretative, è all’attenzione della critica e dei palcoscenici internazionali. Nato a Taormina (Sicilia), si è diplomato al Liceo socio Psicopedagogico M. Amari di Giarre (CT). Inizia a studiare privatamente con il Mº Giovanni Venuti di Messina. Nel 2011 partecipa al Programma Televisivo Rai 1 “ ti lascio una canzone “ condotto da Antonella Clerici .Nello stesso anno gli viene consegnata una menzione come “ Tenore più giovane d’Italia da Monica Cuth Di Stefano e Pietro Ballo ” al concorso Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Nel 2014 Partecipa al programma televisivo Mediaset “ Tu si que vales” condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole. Fra i tanti artisti di musica leggera ha collaborato con Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Giuseppe Povia . Dal 2015 al 2017 è stato ospite del programma televisivo “ insieme “ su Antenna Sicilia. Nel 2017 ha avuto il suo debutto internazionale , nel 31º festival della Musica di Macao ( Cina) , prendendo parte come tenore alla Messa in Sol Minore di Vincenzo Bellinio. Nello stesso anno, Federico partecipata varie produzioni operistiche prendendo parte a ruoli di comprimariato in : “ Ballo in maschera, La Bohéme ,La traviata” quest’ultima con l’allestimento di Franco Zeffirelli. Nel 2018 debutta il ruolo di Alfredo nella Traviata di G. Verdi con la regia di Alessandro Cecchi Paone. Un ulteriore tournée in Cina con l’inaugurazione del teatro di Anshan (Cina) e una produzione di Tosca di G. Puccini con la regia di Hugo de Ana . Federico Parisi fa parte del prestigioso gruppo de “I Quattro Tenori”, unico quartetto di tenori al mondo, che, a partire dall’estate 2019, terra una tournée in circa 75 paesi tra Europa e America, col programma “Viva l’Italia”, in anteprima assoluta e esclusiva per Cami Music e Columbia Productions.ù

Paolo Scibilia – pianista, music-promoter e direttore. Studia pianoforte a Napoli. Diplomato col massimo dei voti nel 1988, si perfeziona con Sergio Fiorentino, Georghe Sandor, Peter Rosel, Dan Grigore e presso l’Accademia Pianistica di Imola. Vince la borsa di studio dal governo italiano, perfezionandosi presso la prima “Scuola di Alto Perfezionamento Musicale” della Comunità Europea (Saluzzo – Torino), con Alexander Lonquich e Jean Fassina, e all’Accademia di Musica di Zagabria (Croazia) con Vladimir Krpan (allievo prediletto di A.B. Michelangeli). Vanta piu di 600 esibizioni in tutte le Provincie Italiane ed all’Estero (Germania, Croazia, Spagna, Serbia, Ucraina, Islanda, Polonia, Romania, Thailandia, Corea,), per prestigiosi festival, enti e sale da concerto, come solista, camerista e direttore d’orchestra, al fianco di grandi nomi. I cantanti: Blazenka Milic (Opera Croazia), J. Lesaja (Opera Slovena), K. Eickstaedt (Opera Munchen), Michael Aspinal, Avon Stuart; Vincenzo Costanzo – tenore (Premio Oscar della Lirica 2014), Antonia Emanuela Maria Palazzo – soprano, Federico Parisi – tenor (una delle voci dei famosii “I Quattro Tenori”), Antonio Sarnelli de Silva Duo Caruso, Duo Sorrento. Gli ensemble: Belle Epoque Ensemble, I Solisti del S. Carlo, Trio Iberr. Le orchestre filarmoniche: Moldova Radio – Tv, Tirana Radio-Tv, Conservatorio di Mosca (Russia), Orchestre di Chernivsky, Ivano Frankivsk, Kiev (Ucraina) e, da 20 anni, col Duo Darclèe, testimonial dell’arte e della cultura musicale italiana e partenopea. E’ titolare della cattedra di Pianoforte presso il “M.I.U.R.” (Ministero Istruzione Università e Ricerca Italiano E’ laureato col massimo dei voti in “Pianoforte”, “Musica, Scienze e Tecnologia del Suono” (con la tesi “Il talento del Pianista”:(la tecnica pianistica, secondo i principi di F. M. Alexander e R. Thiberge) ed in “Musica da Camera (con la tesi su Max Bruch)”. E’ titolare della cattedra di Pianoforte presso gli Istituti Secondari Statali di Primo e Secoondo Grado (Liceo Musicale). Tiene masterclass all’estero sui “Fondamenti Tecnici della Scuola Pianistica Napoletana” e Tecnica “Alexander”. Già presidente dell’ “A.Gi.Mus” – Sez. di Napoli, consulente musicale della Società dei Concerti di Cosenza ed enti pubblici, è presidente della “Società dei Concerti di Sorrento, direttore artistico del Festival Internazionale di Sorrento “Sorrento Classica”, presso il Chiostro di S. Francesco, e di varie eventi internazionali in Italia (Napoli, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana) ed all’estero. Si dedica attivamente alla promozione di prestigiose orchestre, ensemble da camera, artisti e solisti italiani e stranieri.

Federico Parisi – tenor. He is among the youngest tenors in career in the world and, due to his exceptional vocal – interpretative qualities, he is to the attention of critics and international stages. Borni b Sicily, hHe graduated from the Liceo socio Psicopedagogico M. Amari di Giarre (CT). Start studying privately with the M ° Giovanni Venuti di Messina. In 2011 he took part in the Rai 1 Television Program “I leave you a song” conducted by Antonella Clerici. In the same year he was awarded a mention as “Younger Tenor of Italy by Monica Cuth Di Stefano and Pietro Ballo” at the Vincenzo Bellini competition in Caltanissetta. In 2014 He took part in the Mediaset television program “Tu si que vales” conducted by Belen Rodriguez and Francesco Sole. Among the many light music artists he collaborated with Anna Tatangelo, Ivana Spagna and Giuseppe Povia. From 2015 to 2017 he was a guest on the television program “insieme” on Antenna Sicilia. In 2017 he made his international debut at the 31st Music Festival in Macao (China), taking part as a tenor in Sol minor Messa by Vincenzo Bellini. In the same year, Federico participated in various operatic productions taking part in the roles of the squeeze in: “Ballo in maschera, La Bohéme, La traviata” the latter with the staging of Franco Zeffirelli. In 2018 he debuted the role of Alfredo in the Traviata by G. Verdi under the direction of Alessandro Cecchi Paone. A further tour in China with the inauguration of the Anshan theater (China) and a production of Tosca by G. Puccini under the direction of Hugo de Ana. Federico Parisi is part of the prestigious group of “I Quattro Tenori”, the only quartet of tenors in the world, which, starting next June, will host a tour in about 75 countries between Europe and America, with the program “Viva l’Italia”, absolute and exclusive preview for Cami Music and Columbia Productions.