Sorrento . Al Vittoria cena con lo chef Montefusco per i bambini

Una cena stellata per i più piccoli . Una serata all’insegna della solidarietà e dell’alta gastronomia: è quella in programma domani alle ore 19:30 presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, uno dei simboli dell’ospitalità sorrentina nel mondo. Il suggestivo agrumeto dell’albergo affacciato sul golfo farà da cornice a una cena di beneficenza organizzata nell’ambito di “Excelsior We Care”, il programma sociale varato dai vertici della struttura.

Partecipando all’evento e gustando i piatti ideati per l’occasione dallo chef stellato Antonino Montefusco, sarà possibile sostenere Make a wish Italia, la onlus che realizza i desideri di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni affetti da gravi patologie. La cena in programma domani sera è la prima di quattro che saranno organizzate fino a settembre con l’obiettivo di regalare gioia, forza e speranza ai piccoli costretti a lottare quotidianamente contro le malattie.