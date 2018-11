SORRENTO, AIUTIAMO I NOSTRI NONNI A DIFENDERSI

Martedì 27 novembre alle ore 17:00, presso il Centro Anziani di Sorrento, in Via degli Aranci, si terrà un incontro sulle truffe e i raggiri per la tutela soprattutto dei nostri nonni.

L’appuntamento darà la possibilità di conoscere i propri diritti, ma in particolare saranno evidenziati i consigli per potersi difendere.

Presenzieranno il Dott. Pierluigi D’Apuzzo, Adiconsum – Associazione a tutela dei consumatori e dell’Ambiente – Referente territoriale della Penisola Sorrentina, la Dott.ssa Viviana Attanasio, psicologa e psicoterapeuta, il Comandante dei Carabinieri di Sorrento Cap. Marco La Rovere.

Si consiglia la massima partecipazione, essendo questo un fenomeno per cui la prevenzione è fondamentale, anche perché non c’è truffatore se non c’è vittima, di conseguenza se ci difendiamo usando un pizzico di astuzia, i truffatori non avranno modo di proliferare.