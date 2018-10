Una bellissima iniziativa quella organizzata per il piccolo Alessandro Maria, il bambino di origini italiane che necessita urgentemente di un trapianto di midollo.

In Piazza A. Lauro dalle 10 alle 20 di venerdì 9 novembre, sarà possibile sottoporsi al test di compatibilità , che già in tantissimi in tutte le piazza italiane hanno già fatto.