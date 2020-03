Sorrento: il 7 marzo al Chiostro di San Francesco si celebra la donna

E’ una ricorrenza che tutti conoscono e ricordano: l’8 marzo si celebra la “Giornata internazionale della donna”. Una festa che ha radici lontane, agli inizi del ‘900, e vuole rivendicare il diritto calpestato delle donne all’uguaglianza con gli uomini e le violenze che hanno subito nella storia, celebrandone le conquiste politiche, sociali ed economiche. Malgrado la storia dell’emancipazione femminile sia lunga e complessa, il cammino non è terminato e molto ancora c’è da fare. Per rendere il giusto omaggio alle donne di tutto il mondo il dottor Tullio Tartaglia, valente medico dal curriculum brillante che si occupa di Otorinolaringoiatria, Endocrinochirurgia della tiroide e Allergologia, presidente della sezione diocesana dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (Amci), autore del romanzo “Amore Sorrento”, una struggente storia d’amore ambientata a Sorrento, tra un “professore di felicità” e una giovane affascinante, di nome Sorrento, che incarna la città, oltre che organizzatore di eventi suggestivi come il Festival delle emozioni 2018 a Villa Fiorentino, ha organizzato, col patrocinio del Comune di Sorrento, sabato 7 marzo ore 18,00 presso il Chiostro di San Francesco, il Concerto-evento di musica classica dei maestri Franco Ascolese e Laura Cozzolino, con intermezzi poetici declamati da Carlo Alfaro e Mariacrisitina Gargiulo. L’organizzazione dell’evento lancia per l’occasione un invito a tutti gli amici poeti: chi desiderasse intervenire alla manifestazione con un suo componimento, edito o meno, sulla donna, sarà gradito ospite della ribalta con i suoi versi.