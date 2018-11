Sorrento: 41° Edizione Giornate Professionali di Cinema – Programmazione Completa

Al via la 41ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema

Dal 2 all’8 dicembre, al Teatro Comunale Tasso, Sorrento torna capitale del grande schermo

E’ stato ufficializzato il programma riservato alla Città di Sorrento, nell’ambito della 41ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema, in programma dal 2 al 7 dicembre a Sorrento. La manifestazione rappresenta il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica italiana, prodotto ed organizzato dall’Anec, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in collaborazione con l’Anem, l’Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e l’Anica, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive, con il sostegno ed il patrocinio del Comune di Sorrento.

Proprio per cittadini e turisti sono in programma anteprime, eventi ed iniziative tutte ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, esibendo gli inviti che possono essere ritirati presso l’info point in piazza Tasso.

Si parte domenica 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale Tasso, che quest’anno ospiterà tutte le proiezioni della rassegna, con UP & DOWN – UN FILM NORMALE di e con Paolo Ruffini, che sarà presente in sala. Il film, prodotto e distribuito dalla Fenix Entertainment, verrà preceduto dal cortometraggio UN VIAGGIO LUNGO UNA VITA di Marcella Mitaritonna.

Lunedì 3 dicembre, alle ore 16.45, la tradizionale Festa di Accensione dell’Albero in piazza Tasso, che vedrà protagonista il film della Eagle Pictures MIA E IL LEONE BIANCO, in cui è prevista la distribuzione di gadget e la presenza di truccatori che trasformeranno i bambini presenti in tanti piccoli leoncini. Alle ore 20, tutti alla sala Sirene dell’Hotel Hilton per assistere all’anteprima dello stesso film. Ritorno al teatro Tasso alle 21,30 per l’anteprima del film di Distribuzione Indipendente LA NOTTE È PICCOLA PER NOI – Director’s Cut di Gianfrancesco Lazotti con Michela Andreozzi, Francesca Antonelli, Cristiana Capotondi, Teresa Mannino, Tommaso Lazotti e Francesca Reggiani. Anche per questo film sarà presente in sala una parte del cast.

Martedì 4 dicembre il programma inizierà alle 10, con la proiezione riservata alle scuole secondarie, a cura di AGISCUOLA, del film I Wonder Pictures QUASI NEMICI, di Yvan Attal con Daniel Auteuil e Camélia Jordana.

Alle 18 si proseguirà con il film di animazione per i più piccoli LA STREGA ROSSELLA & BASTONCINO di Jan Lachauer e Max Lang & Jeroen Jaspaert e Daniel Suaddon, a cura della Cineteca di Bologna.

Alle 21,30 chiuderà la giornata la proiezione speciale Altre Storie del film IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini, Sonya Mellah e Dino Abbrescia, alla presenza del regista.

Mercoledì 5 dicembre alle ore 10 sempre al Teatro Comunale Tasso, la seconda proiezione AGISCUOLA, questa volta riservata alle scuole primarie, del film Eagle PicturesBAFFO & BISCOTTO – MISSIONE SPAZIALE di Victor Azeev. Alle 20,30 l’appuntamento (solo ad invito) alla sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, per la cerimonia di consegna dei BIGLIETTI D’ORO, quest’anno condotta da Gioia Marzocchi. E ancora alle 22,30, al Teatro Comunale Tasso, l’anteprima Vision Distribution del filmCOLETTEdi Wash Westmoreland con Keira Knightley e Eleanor Tomlinson.

Due le proiezioni in programma giovedì 6 dicembre. Si inizierà alle ore 18 con l’anteprima Europictures DRIVE ME HOME di Simone Catania con Vinicio Marchioni, Marco D’Amore, Francesco Bianco, Gabriele Vinci e Chiara Muscatoa cui seguirà alle 21,30 l’anteprima Lucky Red del film COLD WAR di Pawel Pawlikoski con Joanna Kulig, Tomasz Kot e Agata Kulesza.

Venerdì 7 dicembre inizio alle 20,15 con il documentario LETTERE A MIA FIGLIA – MANUALE SULL’ALZHEIMER, di Giuseppe Alessio Nuzzo con Leo Gullotta, Marco Trabucchi, Gabriella Salvini Porro e Marco Predazzi a cui seguirà il cortometraggio dello stesso regista IL NOME CHE MI HAI SEMPRE DATO con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Marco Rosso Cacciapuoti e Fabiola Dalla Chiara.

Conclusione alle 21,30 con la proiezione speciale M2 Pictures del film CONTA SU DI ME di Marc Rothemund con Elyas M’Barek e Philip Noah.

Due i film al Tasso anche nella giornata di sabato 8 dicembre. Alle 18 l’anteprima BIM Distribution – Movies Inspired del film NON CI RESTA CHE VINCERE (Campeones) di Javier Fesser con Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo. Infine alle 21,30 chiuderà il programma per la città della 41ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema la proiezione speciale Sun Film Group di BLACK TIDE di Erick Zonca con Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain e Charles Berling.

“Anche quest’anno si rinnova un appuntamento che consideriamo tra i più importanti tra quelli che vedono interessata Sorrento – ha dichiarato il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – In realtà lo svolgimento delle Giornate Professionali di Cinema rappresenta, per la nostra città, un motivo di gioia oltre che una opportunità per beneficiare di spunti culturali di notevole spessore. Il tutto in una cornice festosa, che non è solo quella che accompagna la vigilia delle festività natalizie, ma è tipica della kermesse che nella nostra casa ha trovato la sua casa. Nel ringraziare i responsabili dell’ANEC, dell’ANEM e dell’ANICA per avere accordato, ancora una volta, la loro preferenza alla Terra delle Sirene quale location ideale per un evento così prestigioso, auguro a tutti gli ospiti di potere godere delle bellezze e delle attrazioni del nostro territorio”.