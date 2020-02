Sorrento. Il 25 febbraio il via a Carnivalcircus con spettacoli, zucchero filato e Disney

Martedì 25 febbraio, a partire dalle ore 15, piazza Lauro si trasformerà in un enorme spazio dedicato al Carnevale. Protagonisti, decine di artisti di strada e animatori, per dare vita a Carnivalcircus, una iniziativa promossa dal Comune di Sorrento per i più piccoli. Ad accoglierli ci saranno teatro dei burattini, baby dance, spettacoli di magia e di bolle di sapone, sbandieratori, una postazione per foto e selfie, zucchero filato, gadget e il Disney train. Il tutto allietato dalla musica della Animal Street Band. La direzione artistica è a cura di Koriandoli, regia di Eleonora Di Maio, presenta Ciro Massa.