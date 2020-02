Sorrento. Il 22 febbraio la presentazione del libro “L’uomo elettromagnetico”

Sarà presentato sabato 22 febbraio alle ore 20,30 presso il Teatro Auditorium Don Luigi Verde della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in via Bartolomeo Capasso 5, a Sorrento, il piccolo e geniale libro di un medico, omeopata e omotossicologo, amatissimo e seguito da migliaia di pazienti che lo raggiungono da ogni parte d’Italia: Vincenzo D. Esposito, che lancia, finalmente, il suo libro d’esordio, “L’uomo elettromagnetico”, imparare a guarire partendo dalla concezione olistica, appena pubblicato dalla Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano. Ad introdurre la serata – evento sarà Mimmo Bencinvenga della Bibliolibreria Indipendente. Discuteranno con l’autore l’avvocato Angelo Armano e la giornalista scrittrice Tjuna Notarbartolo, tra l’altro curatrice del libro di Esposito. Una narrazione affascinante, che unisce teoria e medicina, terapie omeopatiche e rivelazioni sulla struttura dell’essere umano, le sue capacità biopsicosomatiche, il sé e gli altri, l’uno e il rapporto con il tutto. L’autore indaga i motivi per cui ci ammaliamo, si chiede perché non guariamo e c’insegna come imparare a guarire studiando il rapporto complesso tra malattia e salute. Il corpo è energia, fonte e recettore di flussi elettromagnetici, il cui benessere viene spesso barattato con gli interessi delle grandi case farmaceutiche. L’omotossicologia come scelta terapeutica è spiegata nei suoi meccanismi, che portano le migliaia di persone che ci si affidano a risultati inaspettati, spesso, diremmo, miracolosi. In realtà essa opera in profondo sul ripristino di un equilibrio dinamico che parte da articolate conoscenze e geniali intuizioni. Questo libro si avvale di una trattazione coinvolgente, capace di offrire una visione nuova del nostro corpo nella sua interezza. Entriamo in contatto con scienza, ricerca e medicina, ma anche fisica quantistica, esoterismo e filosofia, in pagine illuminanti che pongono al centro di un universo interrelato ogni persona e la sua particolare biochimica, composta e modificata da fattori nutrizionali, fattori tossici (virus, batteri, radiazioni ionizzanti e non), fattori storici personali, e così via. Il libro è curato dalla giornalista e scrittrice Tjuna Notarbartolo. I segreti dello stare in salute raccontati da un carismatico, grande medico.

Vincenzo D. Esposito Vincenzo D. Esposito è medico chirurgo. Ha una lunga esperienza all’interno di ospedali napoletani, tra cui il Policlinico Universitario di Napoli, nelle divisioni di anestesia e rianimazione, cardiochirurgia pediatrica e chirurgia del cuore. Ha esercitato, dal 1979, come medico di medicina generale dell’Asl campana, continuando a perfezionarsi con specializzazioni in psicologia clinica e psicoterapia, osteopatia, omotossicologia, medicina integrata. Attualmente esercita attività di libero professionista come medico di medicina generale omeopatica, biopsicosomatica e terapia della biorisonanza.