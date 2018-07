Solidarietà tra buon cibo e musica per l’Ai.Bi. di Salerno al Marina d’Arechi “La cena che fa bene…estate”

Una serata all’insegna della solidarietà, condita da buona musica dal vivo, spettacoli affascinanti e dalle prelibatezze gastronomiche del territorio. Saranno questi gli ingredienti

de “La cena che fa bene…estate” organizzata dall’ Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini di Salerno. Per la prima volta l’evento solidale dell’associazione, che tra le principali attività accompagna le famiglie nel percorso di adozione internazionale dei minori in stato di abbandono, si svolgerà in piena estate in una cornice d’eccezione, e cioè il ristorante interno al Marina d’Arechi Salerno Port Village, Semprinporto.

L’appuntamento è per mercoledì sera, 11 luglio a partire dalle ore 20. La cena sarà accompagnata da musica e spettacoli: ci sarà il Bubble Show-Mini Musical di Lula Poppins, e, poi, l’esibizione di Paola D’Ambrosio violin&voice e, a seguire, di Marzia De Nardo al violino.

Il costo dei biglietti di ingresso per la cena-spettacolo è di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. I fondi raccolti per la partecipazione alla serata saranno devoluti al progetto Family Home Campania, attraverso cui l’associazione sostiene le famiglie adottive nel percorso, dal counseling post adozione al mutuo aiuto, e porta avanti un laboratorio didattico-ricreativo per minori dai 4 ai 10 anni, gratuito, che si svolge a Pastena, in via Rocco Cocchia, presso il Punto Famiglia Acli, partner Ai.Bi. a Salerno dal 2010.

E possibile prenotare chiamando i numeri 340.8784782 o 366.3573590 o scrivendo alla

casella di posta salerno@aibi.it

Antonella Spadafora

Responsabile Ai.Bi. Amici dei Bambini Campania

Mail: salerno@aibi.it

Sito: www.aibi.it