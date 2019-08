Solenni Festeggiamenti Maria Regina di Positano

Tanti saranno gli appuntamenti e i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta di Positano.

Alla Chiesa Madre, infatti, con la direzione del maestro Paolo Scibilia, dallo scorso 6 agosto al 12 agosto, i concerti che intratterranno nella Chiesa Madre, saranno tanti e davvero imperdibili.

dal 6 al 12 Agosto, orari diversi – Chiesa Madre

Concerti d’Organo / Organ Concerts

VOLODYMYR KOSHUBA – organo

(“Artista Emerito” dell’Ex Unione Sovietica)

Grandi trascrizioni e brani originali della letteratura per organo

10 Agosto, ore 23.30 – Molo L. Massine

Concerto Sotto le Stelle nella Notte di S. Lorenzo

Concert Under the Stars in the Night of Sain Lawrence

S.C.S. INTERNATIONAL CHAMBER ORCHESTRA

Diana Bucur – soprano, Fabio Di Lella – flauto, Direttore M.stro Paolo Scibilia

Celebri brani cameristico – orchestrali

11 Agosto, ore 18.00 – Oratorio Chiesa S.Maria Assunta

Concerto al Preludio del Tramonto / Sunset Prelude Concert

CHIA – HUI SHEN

pianoforte (Taiwan)

DUO ANNA SQUITIERI & DANIELA DELVECCHIO

pianoforte a quattro mani (Italia)

Viaggio femminile in Bianco e Nero tra Europa ed Asia

Info: www.chiesapositano.it – www.societaconcertisorrento.it – facebook: societa concerti sorrento

INGRESSO LIBERO / FREE ADMISSION