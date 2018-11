“O SOLE MIO” STORIA DI UNA CANZONE ALL’UNITRE DI PIANO

Franco Oliva, storico della canzone napoletana, nonchè curatore dell’enciclopedia, parlerà e suonerà, in collaborazione del maestro Luigi Pussumato, della canzone o sole mio, nelle sue tante versioni, sia linguistiche che musicali. Il pubblico non sarà passivo ascoltatore, ma con un sistema di ascolto e votazione, proporrà la sua opinione. La lezione-concerto-spettacolo si terra mercoledi 14 novembre alle ore 17.00 presso la sede dell’Unitre in via delle rose. L’incontro è aperto non solo ai soci ma a tutti gli appassionati cittadini della penisola. L’evento non è fine a se stesso, ma l’UNITRE, nei passati anni, ma anche in futuro avrà tali tipi di incontri, quali tessere di un mosaico che tutte insieme raccontano la ricca e complessa storia della canzone napoletana.