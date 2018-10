Il sogno di Roberto – Progetto Sacrestia

Sabato 6 ottobre ad Agerola ci sarà una serata all’insegna del sociale, in ricordo di Roberto Amodio. Per il “Progetto Sacrestia” della Chiesa della SS Annunziata, ci sarà un evento musicale e di convivio in Piazza Generale Avitabile, che inizierà con una messa alle 18.30.

Alle 19.30 ci sarà un Concerto dell’Orchestra dei Fiati R. D’Ambrosio di Montescaloso: l’ensemble di Matera sarà diretto dal Maestro Giovanni Pompeo. La serata poi si concluderà con una salsicciata in piazza, a partire dalle ore 20.

Con questa speciale occasione, organizzata dalla Misericordia di Agerola, insieme all’Associazione Frates donatori di sangue, i proventi della serata saranno devoluti in beneficenza, per ristrutturare la sacrestia parrocchiale, proprio come desiderava Roberto.