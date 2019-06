Sinfonie d’autore a Maiori. In passerella lotta al bullismo ed alla discriminazione.

Torna domenica 30 Giugno c/o lanfiteatro del Porto turistico di Maiori in Costa dAmalfi lappuntamento con il Premio Sinfonie dAutore IX Ed., evento consolidato in Campania e promosso dallAssociazione Culturale Lune Crescenti con la direzione artistica di Luana Ferraioli(nella foto). La Kermesse oramai accreditata dalla Stampa Nazionale, vede coinvolte figure del mondo della Musica, della Cultura, del Cinema, dello Spettacolo con un impegno solidale importante per molte onlus presenti sul territorio quali Trame Africane, la Bottega dei Semplici Pensieri, Vola Onlus e Donation Italia. Sara possibile infatti durante la serata devolvere in favore delle stesse un piccolo contributo e contribuire alla realizzazione di grandi progetti benefici. Il messaggio sociale trasmesso questanno attraverso la professionalita di Veronica Maya, nota conduttrice Rai, e la lotta alla discriminazione e al bullismo con la presenza in passerella di modelle disabili e testimonianze di personaggi famosi. Tra gli artisti presenti il musicista Antonio Onorato, note le sue collaborazioni con Pino Daniele, leclettica Cristina Donadio ai piu conosciuta sotto le vesti di Scianel in Gomorra e il regista Fabio Massa con il quale ha collaborato in Effetto Domino, Claudia Megre finalista The Voice, presentera il suo nuovo singolo in anteprima Nazionale, lattrice prodigio Ludovica Nasti rivelazione partenopea della fortunata serie Rai LAmica Geniale e il pluripremiato Patrizio Oliva, orgoglio Italiano nel Mondo, testimonial Universiadi 2019. Le nuove collezioni Alta Moda targate Impero Couture by Luigi Auletta e il beachwear di Luisa Positano e la Bottega di Brunella, avranno come Testimonial la statuaria modella serba Vanja Josic Madre Natura di Ciao Darwin.

Il tutto in Eurovisione Sky e su numerose reti del Digitale Terrestre. Ingresso gratuito ore 21. Una serata da non perdere. www.sinfoniedautore.com