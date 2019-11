Sicurezza e prevenzione: quali obblighi per le associazioni? A Piano il convegno di Inail e CSV.

Volontariato sicuro: rischi, obblighi e sicurezza. Questo il tema dell’incontro organizzato nell’ambito dei seminari itineranti in Penisola organizzati dal CSV di Napoli in collaborazione con il Tavolo di Concertazione dell’ASPS. Per questo appuntamento è prevista la partnership con INAIL, e si svolgerà oggi, martedì 12 novembre presso la sala consiliare del comune di Piano di Sorrento a partire dalle 14:30.

Il progetto, realizzato specificamente da INAIL Direzione regionale Campania, mira a sostenere crescita e consapevolezza dei volontari in materia di sicurezza sul lavoro e obblighi per associazioni, in particolare per quelle che operano negli ambiti della sanità, dell’assistenza, della protezione civile e della tutela ambientale. I laboratori, realizzati con esperti del CSV nell’area metropolitana di Napoli, rispondono ai bisogno delle organizzazioni di continuo aggiornamento delle tematiche di prevenzione e sicurezza e per l’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari.