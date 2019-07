Shake! – Spettacolo Brillante di Improvvisazione Teatrale

HAKE! di Coffee Brecht

Spettacolo brillante di Improvvisazione Teatrale

sabato 20 luglio, ore 21:00

presso Villa Fondi De Sangro

via Ripa di Cassano – Piano di Sorrento (NA)

in collaborazione con Città di Piano di Sorrento

PER INFORMAZIONI

388.73.68.442

info@coffeebrecht.it

EVENTO GRATUITO

SINOSSI

Parole, situazioni e luoghi diventano il seme per le storie improvvisate dagli attori in un susseguirsi di stili divertenti e coinvolgenti.

Le improvvisazioni traggono origine dai suggerimenti del pubblico. L’utilizzo di schemi improvvisativi differenti (narrazione, monologo, canzone, espressione corporea, ecc.) si traduce in una vasta gamma di linguaggi teatrali, adattabili di volta in volta alla situazione e all’ambiente in cui si agisce.

Fiabe e storie improvvisate, giochi teatrali, l’uso continuo dei suggerimenti proposti, terranno gli spettatori in continua attenzione di un evento irripetibile perché improvvisato.

Gli attori saranno costantemente messi in difficoltà e stimolati dal pubblico nel corso di una performance teatrale davvero senza rete.

IN SCENA

Maura Bellini

Nati Boichuk

Fernando Maresca

Diego Purpo

MUSICHE

Marco Biondi

COFFEE BRECHT

Coffee Brecht è una compagnia di improvvisattori usciti dall’omonima scuola napoletana nata nel 2009. Formatisi con la didattica della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale sotto la direzione artistica della QFC Teatro, gli improvvisattori di Coffee Brecht coniugano la verve comunicativa tipicamente partenopea con le strutture drammaturgiche dell’improvvisazione teatrale.