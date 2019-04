Settimana piena di manifestazioni

Questa sera, 16.04, alle ore 20.30 presso la chiesa di san Francesco a Maiori “Abbi cura di me”, rappresentazione sacra a cura dell’Associazione Atellana con la regia di Costantino Amatruda.

Mercoledì 17 a Ravello alle 18.30 alla sala storica dell’Annunziata, Contaminazione con Di Tullio e Landrini clarinettom e duo pianistico. a cura della Ravello Concert Society

Il 18 di aprile ad Amalfi , al Grand Hotel Convento, Fusion mediterranea degli chef Natale Giunta e Vittorio Castellano – Amalfi Food Lab 2019

Ad Atrani, con partenza dalla Collegiata di santa Maria Maddalena alle ore 19.oo. processione dei Battenti verso la cattedrale di Amalfi

A Minori, dalle ore 20.oo, lungo le vie del borgo, processione dei Battenti (quelli riconosciuti dal Ministero ed inclusi nella memori storica regionale) con penitenziali nella basilica di santa Trofimena con canti plurisecolari

Il Venerdì Santo,19 aprile, ad Agerola,dalle 15.30, oltre 200 figuranti reciteranno,su un percorso di oltre 10 km. per una durata di oltre 6 ore, la Passione di Cristo

Ad Amalfi dalle ore 20 .oo per le principali vie della cittadina, processione del Cristo Morto, dalla cattedrale alla chiesa di p.zza Municipio

A Maiori, dalle ore 05.oo lungo le vie cittadine, corteo dei Battenti partendo da santa Maria delle Grazie; dalle ore 20 dalla Collegiata di Santa Maria a mare, Via Crucis tradizionale del Battenti “a Croce”

A Minori dalle 05.30 penitenziale dei Battenti per le vie del Borgo con canti plurisecolari; in Basilica, alle ore 19.oo, Messa in Passione Domini e a sera tardi processione del Cristo Morto lungo le vie del borgo illuminate da soli lumini e fiaccole fin sugli scogli, la spiaggia e lo specchio di mare.

A Praiano alla parrocchia di san Gennaro celebrazione della Passione del Signore con processione del Cristo morto seguito dall’Addolorata

A Ravello alle 18.30 all’Annunziata “l’arte della variazione alle 18.30: Raffaele Maisano recital per pianoforte.