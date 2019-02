SERATA FINALE FESTIVAL TEATRO FRANCOFONO CON COSTANTINO ASTARITA

Direttamente dal reparto di Cardiologia al palcoscenico di via delle Rose, Costantino Astarita, dopo circa 40 anni, con la sua chitarra ha spupazzato un pubblico di giovani europei partecipanti al festival del teatro scolastico in lingua francese, portando un paio di centinaio di giovani ad esplodere in applausi, cori e trenino, sulle note di O surdat nammurat, era de maggio, tammurriata nera, e brani dei Beatles. Presenti tra il pubblico anche amici e compagni del gruppo musicale giovanile di Costantino.

Positanonews con i suoi inviati ha partecipato alla serata, producendo dirette video sui social, foto e interviste.