Cattedrale di Vico Equense 19 maggio 2019 ore 19,30

Serata dedicata a cinque Compositrici che si sono impegnate nella battaglia per l’affermazione dei Diritti delle Donne: Matilde Capuis (Napoli 1913-Torino 2017) Francisca Gonzaga (Brasile 1847-1935) Marguerite Monnot (Francia 1903- 1961) Ethel Mary Smyth(Inghilterra 1858-1944) Pauline Viardot (Francia 1821-1910)

con: Vincenzo Caruso, pianoforte,Mariana Mastroberardino, soprano Armando Valentino, tenore Francesca Zurzolo, soprano

Una straordinaria serata dedicata a cinque compositrici validissime – saranno proposti brani per pianoforte e voce o solo pianoforte molto belli, alcuni dei quali probabilmente eseguiti per la prima volta in Italia come alcune arie della bellissima opera “The boatswain’s mate” di Ethel Mary Smyth – che hanno avuto un ruolo importante nella lotta per la parità dei sessi nei rispettivi paesi d’origine. Su Wikipedia o altri siti web troverete facilmente tutte le notizie utili. Ci limitiamo a sottolineare tre aspetti:Matilde Capuis era nata a Napoli e per 16 anni visse in questa città che le è rimasta sempre nel cuore ;la longevità delle musiciste proposte , tranne Marguerite Monnot che- questo è il terzo aspetto- non è neanche molto nota in Francia benché abbia composto le musiche di un capolavoro come il musical Irma la douce (Billy Wilder ne fece un celebre film), colonne sonore di film e tante canzoni cantate da Edith Piaf, Moustaki etc…

Ci sarebbe molto altro da scrivere, lo leggerete domenica 19 (o nel web..)Imperdibile appuntamento nella splendida cattedrale di Vico Equense.

A cura Associazione Aequa 20 info: cuomobenjamin@yahoo.it cell. 339 60 31 725