Sentiero delle Formichelle ad anello: primo trek con la Pro Loco Tramonti del 2020

La Pro Loco Tramonti riparte con la prima escursione del 2020, percorrendo il Sentiero delle Formichelle ad anello. Nel rispetto delle nuove regole causa Covid-19, si riparterà con un escursione a tutti coloro che hanno voglia di effettuare un trek nel Polmone Verde della Costa d’Amalfi.

Il Sentiero delle Formichelle è un tributo alle donne che nei secoli si sono distinte per l’abnegazione con la quale hanno consentito il trasporto di prodotti locali, particolarmente i Limoni, attraverso asperità del territorio. Parliamo di un storia che dura dalla notte dei tempi, che ancora oggi è presente nella memoria storica degli abitanti di questo magnifico scorcio d’Italia.

Si percorrerà quindi la via che veniva adoperata dalle “formichelle” conoscendo il mondo della produzione del famoso Limone IGP Costa d’Amalfi, meglio conosciuto con il nome di “sfusato amalfitano”.

Programma

L’incontro è previsto alle ore 15:00 alla Frazione Paterno S. Elia. Si proseguirà verso il convento di San Nicola per poi tornare seguendo il Sentiero in direzione Tramonti. Ci sarà una degustazione/apericena presso il “Giardino Dorato” con prodotti e vino locale (a pagamento).

Percorso

L’escursione è di media difficoltà, con salite e discese a volte ripide, ma di breve durata, lungo 10 km, quindi si consiglia la partecipazione alle persone allenate e/o comunque abituate ad escursioni in montagna, nonché in buone condizioni di salute psicofisica. Purtroppo chi non presenterà le sopra citate condizioni, non potrà prendere parte all’escursione.

Dettagli tecnici

Durata circa 5 ore; Lunghezza 10 km; Dislivello +/- 450 mt

Difficoltà E – Escursionistica (media difficoltà)

Per info e prenotazioni visitare il link sopra