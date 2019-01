Seminario “I disturbi alimentari”

Il comune di Praiano organizza un seminario su “I disturbi alimentari: Quali le cause e i possibili interventi di prevenzione e cura”, nel Centro Culturale Antonio Pane. Le sessioni saranno moderate dalla dott.ssa Elena Carotenuto, assistente sociale dell’Ente: dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Di Martino, si parlerà di “Cultura e Società nei disturbi alimentari” con la dott.ssa Anna Maria Caso, “Disturbi dell’alimentazione: come individuare eventuali indicatori durante l’infanzia e l’adolescenza” con il dr. Carlo Alfaro, “Le cause specifiche dei DA” con il dr. Carmelo Rizzo, “Cibo ed emozioni” con la dott.ssa Anna Di Martino. Prenderanno parte agli interventi anche i ragazzi della suola media “Alfonso Gatto”.