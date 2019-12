Scuola Medica Salernitana. “Natale al Museo”

“Natale al Museo”

15 dicembre 2019

Ore 17-20

Profumo di dolci, storia, cultura e prodotti artigianali approdano presso il Museo della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti. Si terrà, infatti, domenica 15 dicembre 2019, a partire dalle 17, “Natale al Museo”, l’iniziativa festosa organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio del settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e della Fondazione Scuola Medica Salernitana che condurrà i visitatori in un magico tour all’insegna della solidarietà, della cultura e del divertimento. Eccezionalmente, sarà possibile visionare i video sulla Scuola Medica Salernitana in forma gratuita, nella sala che ospiterà elfi in carne ed ossa pronti a promuovere i gadget natalizi realizzati dai giovani del Centro per la Legalità di Matierno, nonché le opere ceramiche dei detenuti ospiti della Domus Misericordiae di Brignano, tra canti natalizi e sorprese.

In particolare, a emozionare i presenti, il flash mob del coro gospel di Galahad guidato dal maestro Manuel Fernandez che si esibirà, a sua volta, nel corso della serata. Non mancheranno momenti di dolcezza, con gli squisiti assaggi dei panettoni artigianali donati dalla storica Pasticceria Romolo di Salerno che faranno leccare i baffi a tutti i presenti.

Un’iniziativa che mira a far vivere il vero senso del Natale, tra gioia e sorrisi, guardando al prossimo e offrendo una possibilità a chi ha vissuto momenti di difficoltà. Attraverso delle donazioni, infatti, sarà possibile avere i lavori in ceramica e i prodotti sartoriali e di oggettistica esposti, il cui ricavato sarà devoluto interamente alle attività benefiche portate avanti dai volontari.

L’appuntamento, dunque, è per domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 17, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti: l’ingresso è gratuito.

L’ufficio Stampa di Galahad