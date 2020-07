Scoprendo i borghi di Tramonti: passeggiata al crepuscolo sul sentiero delle 13 Chiese

La Pro Loco Tramonti torna con una nuova passeggiata di trekking, alla scoperta delle bellezze di Tramonti. Sabato 25 luglio ci sarà infatti un escursione guidata sul Sentiero CAI 310, meglio conosciuto come “Sentiero delle 13 Chiese”. Si partirà da Pucara (a 200 mt s.l.m.), con appuntamento alle ore 16:00 dinanzi allo storico Conservatorio S. Giuseppe e S. Teresa, intraprendendo una passeggiata tra le chiese di Novella, Gete, Ponte, Campinola, Corsano e Polvica.

Sarà un percorso semi-urbano (lungo circa 8 km, con tre ore di cammino), passeggiando tra i borghi utilizzando mulattiere e vecchi sentieri di collegamento, dove si raggiungerà la quota massima di 400 mt nell’area del borgo di Campinola. Lungo il tragitto ci saranno delle soste in cui si potrà provare le specialità tipiche del territorio, con assaggi di vino e la deliziosa pizza targata ovviamente Tramonti.

Il costo dell’escursione guidata è di 20 euro, con accesso per massimo 30 persone. La Pro Loco Fornirà le torce per quando si raggiungerà sera. Per affrontare questo percorso con difficoltà medio/bassa, l’associazione consiglia di indossare scarpe da escursione o da ginnastica scolpite, portare con sé acqua e munirsi di mascherina. Per info e prenotazioni, sopra riportiamo i riferimenti della Pro Loco Tramonti, oppure è possibile contattare la pagina Facebook Tramonti Amalfi Coast Trekking.