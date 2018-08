SCHIAZZANO SAGRA DELL’ANTICA DIMORA

tere ammirare il bello che stanno preparando per noi gli amici di Schiazzano.

In apertura la locandina dell’evento ed alcune notizie al riguardo (prese dall’evento dell’altro anno) che non fanno altro che far divenir l’attesa ancor più grande. Appuntamenti da non mancare. Mentre cliccando qui alcune foto scattate nell’ultima edizione.

Tutto pronto nella nostra bella Schiazzano per l’evento dell’anno che ritorna, dal 10 al 13 agosto, dopo un anno di attesa: sto parlando dell’Antica Dimora, un tuffo nella Schiazzano e quindi la Massa che fu con la rappresentazione fedele di come vivevano i nostri antenati e che di certo sarà un successo visto come monta l’attesa di poSchiazzano l’antica dimora

I giorni 10, 11 e 12 di agosto dalle 20.30 il borgo di Schiazzano rivive un periodo storico che lo ha visto ricco e fiorente. Scelto come luogo dove costruire la propria dimora delle famiglie Cangiano, Romano e Mollo che lo privilegiarono per la bellezza della natura e la splendida vista sul Golfo. Ancora oggi quelle dimore sopravvivono ai secoli raccontando di un tempo in cui queste famiglie, così importanti per Massa Lubrense, erano talmente apprezzate a Napoli da entrare a far parte delle grandi magistrature del Regno, da fondare Banchi pubblici e privati grazie alle loro navi che svolgevano traffico nel Mediterraneo ebbero modo di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti sia fuori che all’interno del Regno. Oggi immergendosi del XVII sec. Schiazzano riscopre e cerca di valorizzare le tradizioni, gli antichi mestieri, la produzione e il commercio di prodotti autoctoni che hanno distinto e caratterizzato il Territorio nel corso del tempo, si trasformerà quindi in un grande palcoscenico riproponendo scene del tempo per raccontare la storia, le tradizioni, l’artigianato un viaggio nel passato anche attraverso il gusto con la degustazione di prodotti tipici alla riscoperta di antichi sapori e antiche ricette. Brava Schiazzano!