Scale. Araldica del Fondo Mansi e Palazzo Mansi: recenti acquisizioni

Lunedì 26 agosto p.v., nell’ambito del “Programma Memoria” della Pro Loco Scala Costa d’Amalfi, questa Associazione ha organizzato un incontro di studio dal titolo “Araldica del Fondo Mansi e Palazzo Mansi: recenti acquisizioni”.

Nel corso dell’incontro, che si terrà alle ore 18.00 nella Chiesa di San Pietro in Campoleone, dopo il saluto delle autorità patrocinanti, verrà presentato il volume “L’Araldica del Fondo Mansi” di Angeloandrea Casale, Felice Marciano e Vincenzo Amorosi. Seguirà la relazione dell’Arch. Giulia Proto su Palazzo Mansi, ex sede vescovile di Ravello – Scala. L’intervento conclusivo sarà a cura di monsignor Giuseppe Imperato, parroco emerito di Scala e Ravello, il quale fornirà notizie sulla famiglia Mansi, in particolare alla figura della signora Eleonora.

I lavori saranno presentati e coordinati dal Prof. Giuseppe Gargano.

Si sottolinea che l’iniziativa nasce per condividere con gli studiosi e la comunità scalese alcuni recenti avanzamenti della ricerca sulla figura di Gaetano Mansi e sulla raccolta di documenti, nota come “Fondo Mansi”, custodito pressa la Badia di Cava de’ Tirreni.

L’obiettivo che l’Associazione si propone è quello di avvicinare, in particolare, i giovani scalesi alle proprie radici, di risvegliarne la passione per la ricerca storica e stimolarli allo studio dei manoscritti del Fondo Mansi, fonte inesauribile di notizie, di cui il volume da presentare ne è testimonianza.