Scala. Il 21 marzo giornata di donazione del sangue

Scala, Costiera Amalfitana. Vista l’emergenza sanitaria in atto, negli ospedali c’è bisogno di sangue, per questo motivo abbiamo organizzato in collaborazione con l’ AVIS SALERNO, per sabato 21 Marzo 2020, una giornata di raccolta.

Per contingentare l’ afflusso dei donatori, nell’ ottica del rispetto delle norme di sicurezza, chiediamo agli interessati di contattare il n.telefonico 335 6574781 per fissare l’ appuntamento.

Le donazioni si effettueranno a Scala, in Piazza Municipio sabato 21 Marzo 2020 a partire dalle ore 9.00.

🌈 AIUTACI AD AIUTARE CHI NECESSITA DI QUESTO BENE INSOSTITUIBILE!