Santi Cosma e Damiano a Ravello: ecco il programma e gli orari delle SS. Messe

Giovedì 26 settembre la Chiesa cattolica festeggia Santi Cosma e Damiano, e, come ogni anno, la città di Ravello si prepara per accogliere migliaia di pellegrini dalla Costiera, e non solo. Di seguito riportiamo il programma, già in corso d’opera, compresi gli orari delle SS. Messe.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE

Inizio del triduo in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano

Ore 18,00 Recita del Santo Rosario e coroncina

Ore 18,30 Santa messa Santa Messa

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Vigilia della festa

ore 18,00: Recita del Santo Rosario e Coroncina

ore 18,30: Messa solenne di suffragio all’indimenticabile Mons. Pantaleone Amato, fondatore e già rettore del Santuario. Segue benedizione dell’olio e del pane.

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

festa solenne dei Santi Medici

orari SS. Messe: 7:00 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00

ore 18:00 processione con la venerata Statua dei Santi Medici per le vie della Contrada.

Al rientro, solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Orazio Soricelli.