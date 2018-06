Sant’Antonio si festeggia a Conca dei Marini e via mare da Amalfi ad Atrani

Sant’Antonio si festeggia in Costiera amalfitana a Montepertuso di Positano e a Conca dei Marini, dove c’è una statua del XII secolo, e via mare da Amalfi ad Atrani . Parte da Capo di Croce , Hotel Luna , dopo le 17,30 per una solenne processione del simulacro che giungerà prima nella collegiata si Santa Maria Maddalena di Atrani e successivamente, via mare, a bordo di un’imbarcazione seguita da quelle di barcaioli e pescatori, farà rientro ad Amalfi per la Santa Messa in Cattedrale. Al termine l’alzata del quadro di Sant’Andrea che apre i festeggiamenti del patrono, poi i fuochi al molo Pennello