Sant’Agnello, venerdì serata di grande musica: Peppe Servillo e Solis String Quartet in concerto. Due gli ospiti speciali

Grande musica a Sant’Agnello. Domani, venerdì 27 dicembre, presso la Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, si terrà alle ore 19 un concerto che vedrà protagonista Peppe Servillo e Solis String Quartet.

Lo spettacolo musicale, dal titolo “Presentimento”, che vede insieme sul palco Peppe Servillo e Solis String Quartet, e opiti speciali della serata, Raiz e Maria Pia De Vito.

Dopo l’album “Spassiunatamente”, che aveva visto per la prima volta Peppe Servillo ed i Solis String Quartet affrontare con il dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, ecco – nel giugno 2016 – “Presentimento” che può essere considerato a tutti gli effetti la naturale prosecuzione di un progetto che non smette di spaziare all’interno di un immenso panorama musicale, senza cercare di circoscriverlo ad un periodo o ad un autore. Da Gil a Viviani, da E.A. Mario a Cioffi/Pisano, da Scalinatella a Mmiez’o grano a M’aggia curà, la lista di autori e canzoni testimonia l’entità di uno spettacolo, sempre in bilico tra musica e teatro.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.