Sant’Agnello: Un convegno sul litorale della Penisola Sorrentina e il comprensorio del fiume Sarno. Due facce della stessa medaglia.

È stata dura, ma grazie ai Lions e La Grande Onda, per la prima volta Penisola Sorrentina e Bacino del Sarno ragioneranno insieme di come affrontare il disinquinamento del Sarno e tutelare salute e ambiente e aprire la via per promuovere lo sviluppo sostenibile di questo bellissimo e poco conosciuto distretto.

E avremo intorno allo stesso tavolo tutti gli attori di questo processo.

Sono stati invitati tutti i Sindaci del Distretto, i Presidenti dell’Ente e il Presidente della Comunità della Comunità del Bacino del Sarno e il Presidente edil Direttore del Arco Marino di Punta Campanella, con l’augurio che questa possa essere anche l’occasione per conoscersi fra loro e stabilire sinergie.