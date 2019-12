Sant’Agnello. Street Food & Tombolate

In una realtà fatta sempre più di consumismo e apparenza il Natale dovrebbe costituire soprattutto un’occasione per pensare ai bisogni del prossimo e fare qualcosa di concreto, anche un piccolo gesto, per regalare un sorriso in più. Un giorno di gioia da condividere anche con chi è meno fortunato. Nasce proprio con questo scopo lo Street Food village che si terrà il 20 e il 21 dicembre a partire dalle ore 19.00 lungo viale A. Diaz e in P.zzle Angri a Sant’Agnello. Durante le due serate si avrà modo di degustare alcuni dei deliziosi piatti della tradizione partenopea, preparati a vista da Chef locali e rivisitati in chiave street food. Un percorso lungo il viale Diaz che partirà con il primo per concludersi con i dolci tipici. L’intrattenimento sarà saldamente legato alla tradizione natalizia, con la Tombololata di Carolina e Rafeolpazz il giorno 20 e con Marco Palmieri in “Nummer” il giorno 21. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Sant’Agnello, nelle persone del Sindaco Sagristani e dell’Assessore Accardi, e sviluppato dalla Pro Loco di Sant’Agnello, con il supporto del Rotary Club Sorrento, del Leo Club Penisola Sorrentina e del Forum dei Giovani di Sant’Agnello.

