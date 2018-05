Sant’Agnello, premio associazione Cyprea per Benedizione Ulivo

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CYPRAEA PREMIA GLI ALUNNI CHE HANNO CON SIGNIFICATIVI INTERVENTI PARTECIPATO ALLA CERIMONIA DELLA BENEDIZIONE DELL’ULIVO PROVENIENTE DALLA VALLE DEL GIORDANO

L’Associazione Culturale Cypraea onlus con il patrocinio morale dell’ASL 3 Na SUD mercoledi 23 maggio 2018 alle ore 10.30 presso l’ ASL NA 3 SUD DS 59 via Mariano Lauro Sant’Agnello terrà la Cerimonia di premiazione degli alunni e di coloro che hanno collaborato il 6 dicembre 2017 con significativi interventi alla manifestazione di benedizione dell’ulivo proveniente dalla Valle del Giordano, luogo del Battesimo di Gesù Cristo, inizio della Sua missione di pace nel cuore degli uomini.

“ Una pace – spiega Cecilia Coppola, presidente dell’Associazione Culturale Cypraea – che mai come nel mondo attuale sembra si voglia imbavagliare e soffocare con guerre strazianti e continue. Una pace che però, nonostante tutto, ritrova la sua voce in quella della Posia che crea le parole che sgorgano dal cuore per avvicinare culture e persone, per umanizzare la storia, cantare i temi dell’amore e della vita, per esaltare la bellezza contro la crudeltà dei tempi, in particolar modo verso i bambini. Per questo motivo il manifesto della nostra cerimonia di premazione riporta l’immagine dell’innocenza e i versi: “voglio un cuore buono che non sia pieno di fucili e un giorno intero di sole. Voglio che i bimbi nascano per vivere al sole che sorge e non a quello che tramonta e non voglio che muoiano ma possano vivere fra le braccia protettive della mamma e del padre.”

Saranno presenti le scuole per ricevere un riconoscimento per il loro impegno dimostrato nel giorno 6 dicembre 2017 con canti, riflessioni, testimonianze durante la benedizione dell’ulivo portato dai ragazzi che avevano vissuto o vivevano la guerra e che desideravano nuovi orizzonti al di là dell’odio.

Alla presenza della dott.ssa Grazia Formisano, direttrice dell’ASLNA3 SUD DS 59 saranno premiati: Istituto Comprensivo Sorrento— Istituto Comprensivo “ T.Tasso” Sorrento – Istituto Polispecialistico “San Paolo” Sorrento, Istituto Comprensivo” A. Gemelli” Sant’Agnello, Istituto Comprensivo Piano di Sorrento, Istituto Tecnico Nautico “N.Bixio” .

Un momento suggestivo da vivere insieme e che ben si inserisce nei messaggi della nostra Associazione continuando il percorso formativo, culturale, sociale e di integrazione fra i popoli.