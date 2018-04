Sant’Agnello Maria De Giovanni al Giardino Incantato

Sorrento coast. Il Giardino Incantato di Lina e Michele De Angelis, in Via Iommella Picccola a Sant’Agnello, apre le porte ad un evento di alto livello umano e scientifico: domenica 15 aprile, alle 19, accoglierà tra l’incantevole festa della natura in fioritura primaverile e le opere d’arte della celebre coppia sparse ovunque, la famosa testimonial della lotta alla sclerosi multipla, Maria De Giovanni, quarantasei anni, salentina, con la sua toccante autobiografia, “Sulle Orme della Sclerosi Multipla”, edita da Graus. Il sorriso aperto, la testa ricciuta, la dolcezza e la grinta, la bellezza luminosa e la forza indomita nonostante gli attacchi della malattia, Maria è diventata il simbolo della gioia di vivere che non si piega alla sclerosi multipla. Vi aspettiamo numerosi per ascoltare la sua storia e condividere la sua battaglia.