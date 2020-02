Sant’Agnello. Prenderà il via a partire da mercoledì 19 febbraio la Coppa di Carnevale, organizzata per i bambini della Social Soccer. L’evento è promosso dall’Oratorio di San Martino, a Sant’Agnello, ed è condiviso con la società della Penisola US Meta e con l’Oratorio di Casarlano.