Sant’Agnello, IT Extra 2019: il 14 novembre la prima “Giornata del Settore Extralberghiero in Penisola Sorrentina”

Giovedì 14 novembre in Penisola Sorrentina ci sarà un evento imperdibile per gli operatori del turismo. Al Centro sportivo Msc di Sant’Agnello (inizio ore 10, ingresso gratuito), si terrà “IT Extra 2019”, la prima Giornata del Settore Extralberghiero sulla costa di Sorrento. È molto importante che tutti gli operatori del settore extralberghiero (bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, affitti brevi, agriturismo, ostelli) e gli operatori dell’indotto turistico (ristoratori, commercianti, escursioni, noleggio barche e auto, Ncc, artigiani, scuole cucina, servizi) segnino sulla loro agenda questa data, perché per la prima volta si terrà una giornata interamente dedicata al settore extralberghiero.

Questa è un’ulteriore conferma che la voce del settore extralberghiero sta crescendo in Penisola per l’azione continua e propositiva di Abbac Penisola Sorrentina. Si prevede quindi una giornata molto intensa, tutta dedicata ai principali operatori economici del territorio. Il convegno si aprirà con autorevoli rappresentanti istituzionali, per discutere i problemi e le priorità degli operatori turistici, prendendo più parte aduna serie di workshop tematici che illustreranno argomenti utilissimi (nella foto vedete il programma).

Saranno messe a disposizione dei presenti delle postazioni dalle quali per l’intera giornata società internazionali, nazionali e locali saranno a disposizione per spiegare le loro convenzioni e i loro servizi: Booking, Expedia, Evivo, Mypos e tante altre società saranno pronte per l’intera giornata ad un confronto. “Un appuntamento importante che ci aiuta a crescere, tutti insieme” – l’ha definito Sergio Fedele, dell’Abbac Penisola Sorrentina.