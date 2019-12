Sant’Agnello ChristMust: il 22 dicembre la commedia “Tombola storica del 1734” al Teatro San Giuseppe

Non chiamatela “tombolata”! Tombola storica del 1734 a llengua napulitana è uno spettacolo recitato in abiti d’epoca! E’ uno spettacolo scritto da Davide Brandi, un viaggio nella Napoli del ‘700, è il racconto della storia del lotto, d’ ‘a BBONAFFICIATA a Napoli, in base all’originaria smorfia proprio di quell’epoca, quando il numero 1 non era associato all’Italia (che di fatto non esisteva) ma al SOLE, così come il numero 6 era la LUNA…

Tombola storica racconta i personaggi dell’epoca, da Carlo di Borbone a Maria Amalia di Sassonia, da Ferdinando I a Maria Carolina d’Asburgo, da S.E. Bernardo Tanucci a Padre Gregorio Rocco, e fa parlare tali personaggi, in base ai reali avvenimenti ed in parte, facendo rivivere i reali dialoghi.

Gli spettacoli/gioco si terrano il 22 dicembre alle 17:30 e alle 19:30 presso il Teatro San Giuseppe Sant’Agnello