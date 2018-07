Sant’Agata Francesca Maresca in MINA canta BATTISTI

SABATO 28 LUGLIO 2018 ore 21:00 -Sant’Agata sui Due Golfi

FRANCESCA MARESCA in

“MINA canta BATTISTI”

con

LUIGI BELATI pianoforte

GIANLUCA MARINO chitarre

VINCENZO DI SOMMA basso e contrabbasso

LELLO IMPARATO batteria

e con la partecipazione straordinaria di MARCO PALMIERI

Coreografie SPAZIO DANZA SORRENTO

MASSA LUBRENSE. “Poeti del nuovo millennio” Seconda Edizione: è il tema che ha ispirato il tributo omaggio alla musica e alla poesia di Lucio Battisti nelle interpretazioni di Mina

L’evento si terrà il 28 Luglio alle ore 21:00 in Piazza Sant’Agata a Sant’Agata sui Due Golfi

La seconda edizione della manifestazione, è promossa dall’assessorato comunale al Turismo e Spettacolo, in collaborazione con Syrene Music Eventi – ideata dal vice sindaco Giovanna Staiano. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Lorenzo Balducelli, è di individuare un comune denominatore in un percorso ideale sui cantautori del Nuovo Millennio, collocati nella storia della Musica e dell’Arte contemporanea. In quest’ottica, la seconda edizione della manifestazione sarà focalizzata sui versi di Lucio Battisti e sulla vocalità espressiva ed interpretativa della grande Mina –

Due giganti del Pop Italiano due artisti geniali ed irregolari della patria canzone,

due colossi che hanno scelto di sparire della scena dopo averla occupata fino alla massima capienza,grazie ad una combinazione irripetibile di genio,carisma e mistero.