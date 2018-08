Santa Monica la Consolazione e la Cintura

La festa della Madonna della Consolazione (o Madonna della Cintura) è tra le celebrazioni dell’ Arciconfraternita di S. Monica la più importante e significativa. Infatti, come avviene per altri ordini religiosi che esprimono la devozione a Maria sotto qualche titolo particolare, per gli agostiniani la principale devozione alla Madonna si è sviluppata da sempre sotto il titolo di Madre della Consolazione o della Cintura.

Che la devozione alla Cintura sia una prerogativa degli agostiniani e delle confraternite da essi ispirate, sarebbe dovuta ad una tradizione secondo la quale Santa Monica, afflitta dalla morte del marito e ancor di più per i traviamenti del figlio Agostino, si rivolgesse alla Vergine perché potesse consolarla nelle sue angustie e le mostrasse in che modo andasse vestita dopo la morte di San Giuseppe. La madonna allora le sarebbe apparsa, vestita di nero e con una nera cintura di cuoio stretta ai fianchi, esortandola a vestire ugualmente, assicurandola, nel medesimo tempo, della sua protezione e del suo conforto. Dopo la sua conversione prese la “cintura” anche Sant’Agostino e tutti i monaci che lo seguirono nei diversi secoli. Anche i confratelli di Santa Monica nel loro abito confraternale hanno come segno distintivo la cintura.

Tantissimi sorrentini sono devoti alla Vergine della Cintura e numerosi sono i miracoli attribuiti alla sua intercessione, mon va dimenticato che alla Madre della Consolazione la città di Sorrento venne consacrata nel 1964.

La festa è caratterizzata, di norma, da un solenne triduo al quale negli ultimi anni si è soliti invitare anche altre confraternite. La celebrazione vuole rappresentare un momento di unione tra fedeli: quale momento migliore, dunque, per rinsaldare rapporti d’amicizia e fratellanza con le altre congreghe? Per questo motivo nelle sere precedenti la festa, il Governo dell’ Arciconfraternota ha avuto l’onore ed il piacere di ricevere la visita delle Corali della penisola Sorrentina il primo giorno con la presenza dell’Arcivescovo il secondo giorno riceve le congreghe di Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Sorrento, a conclusione della celebrazione Eucaristica canto delle litanie lauretane e con la benedizione eucaristica.

Giorno 31 Agosto la S. Messa Celebrata da Sua Eccellenza L’Arcivescovo Don Franco Alfano vedrà la presenza delle Corali

Laus Deo Meta

Corale S. Maria del Lauro Meta

Coro parrocchiale di Alberi

Coro Parrocchiale SS. Trinità Piano di Sorrento

Corale S. Giuseppe Sant’Agnello

Corale dei Santi Prisco e Agnello Sant’Agnello

Corale Nostra Signora Lourdes Sorrento

Corale San Francesco Sorrento

Corale Parrocchiale MassaLubrense

Corale Sant’Antonino Sorrento

Coro della Cattedrale di Sorrento

Coro S. Monica Sorrento