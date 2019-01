I salotti di Thalberg alla Certosa. foto e video

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con foto video e interviste.

Lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 17.30, nel Refettorio della Certosa di San Martino, ultimo appuntamento della settima edizione della rassegna musicale I Salotti di Thalberg. L’incontro musicale è realizzato dal Museo di San Martino diretto da Rita Pastorelli, in collaborazione con il Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg presieduto da Francesco Nicolosi.

Saranno eseguiti suggestivi brani musicali che spazieranno da Schumann a Chopin, da Tosti a Bellini, e due preziosi lieder di Thalberg, dalla pianista Angela Nocera, dal violoncellista Raffaele Rigliari, dal soprano Sabrina Sanza-soprano e dal baritono Francesco Auriemma.

Per l’occasione sarà esposto per la prima volta, un dipinto su tela del 1874 conservato finora nei depositi del Museo, donato da Francesca Lablache, raffigurante il grande pianista austriaco Sigismund Thalberg, fondatore della scuola pianistica napoletana.

Sarà anche possibile visitare il “Presepe Cuciniello”, il più grande presepe napoletano del Settecento presente in collezioni pubbliche, recentemente valorizzato da un importante intervento di illuminotecnica che salvaguarda la conservazione dei pastori polimaterici e ripristina la presentazione delle scene con le quattro fasi di luce diurna e notturna.