Salerno, il via alle donazioni di sangue presso l’AOU

La donazione di sangue è un’azione molto spesso scaturita dalla solidarietà e dalla sensibilità personale ma a volte, come in alcuni Paesi, potrebbe essere anche retribuita. Tuttavia la maggior parte delle persone decidono di donare sangue gratuitamente senza alcun riscontro economico, secondo i dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il sangue prelevato viene utilizzato previo controllo che è volto ad escludere le malattie infettive trasmissibili. La persona riceverà, dopo ogni donazione, il risultato delle analisi del sangue in maniera gratuita.

Ospedale “San Leonardo” di Salerno

In occasione della giornata mondiale del Donatore prevista per il 14 giugno ci sarà un convegno organizzato in collaborazione con l’Avis (Associazione Volontari Italiani Del Sangue) con l’intervento di autorevoli relatori e la premiazione dedicata alle persone che si sono contraddistinte in un’attivissima partecipazione.

Più precisamente l’evento durerà per una settimana e si terrà all’Ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno, detto comunemente “San Leonardo.” La scaletta del programma sarà così: domani, martedì 12 Giugno, ci sarà un incontro con gli Scout; mercoledì 13 Giugno toccherà agli Sportivi; giovedì 14 Giugno alle Forze Armate; venerdì 15 Giugno agli Universitari dell’Università Degli Studi di Salerno; infine sabato ci sarà un evento rivolto a tutte le donne. Le donazioni di sangue saranno possibili in tutti i giorni della settimana.