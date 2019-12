Salerno. Il Presepe Vivente, la Magia della Natività

Venerdì prossimo 20 dicembre, alle ore 17, presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Santa Teresa del Bambino Gesù di Salerno” situata in via Rafastia, n. 13, sarà rappresentato “Il Presepe Vivente, la Magia della Natività”. I bambini dell’istituto scolastico accoglieranno l’Arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, in visita al Presepe, tra luci e canti natalizi, vestiti in abiti d’epoca per rivivere insieme ai presenti la magia del Natale. A partire dalle ore 17, la scuola aprirà le porte a tutti coloro che vorranno conoscere l’Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù di Salerno e trascorrere insieme un pomeriggio di gioia e di serenità. L’evento rappresenta un momento di unione scuola – famiglia per creare ponti per il futuro e non innalzare muri.