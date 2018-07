Salerno. Premio Charlot arrivano Simona Molinari e Michele Zarrillo

“Solo italiana d’autore” è questo il titolo della penultima serata del Premio Charlot in programma domani 27 luglio, alle ore 21.15 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Condotta da Gianmaurizio Foderaro, la serata vedrà la partecipazione di due artisti del panorama musica italiano, molto amati dal pubblico. Si tratta di Simona Molinari, Cantautrice e musicista jazz tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali citiamo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

In Italia è maggiormente nota al pubblico per la hit radiofonica In cerca di te e per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano La Felicità che ha raggiunto il Disco d’Oro.

Ed ancora Michele Zarrillo, cantautore e chitarrista romano, ha suonato in alcuni gruppi della scena progressive rock italiana, ottenendo successo da solista con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 e al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte. Ha venduto nella sua carriera più di 1 milione di dischi. Nel febbraio 2017 partecipa al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Mani nelle mani, giungendo in finale e piazzandosi all’undicesimo posto. Nello stesso anno esce l’album Vivere e rinascere. Dall’8 giugno 2018 è giurato e coach della prima edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus.