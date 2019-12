Salerno. Premiazione dei Concorsi Arte e Benessere , IV Edizione Arte che Cura

Sabato 21 dicembre l’ANS Campania è lieta di invitare tutti i soci e i simpatizzanti per il tradizionale scambio degli auguri di Natale, presso la prestigiosa Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore, dove si svolge la premiazione dei Concorsi Arte e Benessere, IV edizione Arte che Cura, di cui Ans è ente patrocinante. Nell’occasione saranno consegnate le copie della rivista “La società in rete” edizione 2019, a tutti i dirigenti e ai referenti provinciali del dipartimento. Nel ringraziare in particolar modo il consigliere Massimo Doriani, coordinatore dell’evento, per la gradevole quanto prestigiosa opportunità offerta, si invitano alla partecipazione e alla diffusione dell’evento in particolare i consiglieri Sergio Mantile Ferdinando Tramontano Maurizio Vitiello Elio Dragoni Francesco Cioffi Claudio Verstehen Rita de Carolis Alexander Virgili (Antonio) Mario Bartiromo, i referenti Sonia D’Antonio Marisa de Simone Rossella Cappabianca Anna Mastroianni Elisa Bosco. Non mancate!