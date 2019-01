A Salerno conferenza sul turismo sostenibile: Hotel & Ristoranti a rifiuti zero

A Salerno nel Palazzo della Provincia, domani 12 gennaio (ore 17.30) si parlerà turismo sostenibile. Con la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Salvatore Micillo, l’Associazione IMPATTO ECOSOSTENIBILE (nata nel 2009, dalla passione e determinazione di semplici persone che, volontariamente, dedicano parte della loro vita alla tutela di nostra Madre Terra) terrà una conferenza nell’ambito del tour “RIFIUTI ZERO ed Oltre”. Quest’anno il tour sarà incentrato sul progetto “Hotel & Ristoranti a rifiuti zero”.

La strategia, rivolta ai gestori di attività ricettive e ristorative, prevede una serie di linee guida operative volte alla riduzione della produzione complessiva di rifiuti in tali strutture, alla minimizzazione dei rifiuti indifferenziabili oltre all’abbattimento dell’uso di plastiche, al risparmio idrico ed elettrico .

Condizione necessaria alla riuscita del programma è il coinvolgimento e la formazione del personale in linea con i principi della ecosostenibilità .

“Hotel & Ristoranti a rifiuti zero” stimola l’innovazione nelle strutture ricettive, promuove l’educazione al rispetto dell’ambiente, concretizzando il principio di “turismo ecosostenibile”. Le attività previste promuovono comportamenti ambientali virtuosi ed incidono sulla conservazione del territorio.

L’esempio utilizzato quale caso di studio concreto e realizzato è quello dell’ Hotel Conca Park di Sorrento, pioniere della strategia Hotel Rifiuti Zero, a cui ha aderito dal 2013.

Nel 2018 l’hotel ha avuto una media di raccolta differenziata di oltre il 90%; complessivamente, la produzione totale dei rifiuti è diminuita di oltre il 50%grazie ad una lunga serie di iniziative poste in essere come, solo a titolo esemplificativo, l’eliminazione delle plastiche grazie all’abolizione del monouso e all’utilizzo di materiali alternativi; l’autocompostaggio della frazione umida, la riduzione del packaging anche per i prodotti per la pulizia, l’installazione di distributori per l’acqua anche per i dipendenti, ecc.. Inoltre, sono stati drasticamente ridotti i consumi idrici (-20%) ed elettrici (-30%). Questo ha portato ad un notevole risparmio sia alla nostra Madre Terra che all’economia dell’attività anche grazie agli sgravi ottenuti sulla tariffa dei rifiuti come previsto dal regolamento comunale.

E proprio di questi argomenti si discuterà il prossimo 12 gennaio a Salerno, presso il Salone Bottiglieri della Provincia, insieme al sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo, il sindaco di Salerno, l’assessore all’ambiente del comune di Salerno Angelo Caramanno, i consiglieri regionale Michele Cammarano e Enzo Maraio, la deputata Virginia Villani. Interverranno Mariella Russo e Mario Aiello del Conca Park, Emiddio Esposito, Presidente dell’associazione Impatto Ecosostenibile, la presidenza di Federalberghi Salerno e Antonino Esposito, ideatore della strategia “Hotel rifiuti zero”. La conferenza sarà moderata da Valentino Fiorillo, vicepresidente dell’Associazione Impatto Ecosostenibile.

IMPATTO ECOSOSTENIBILE agisce ispirandosi ai principi dell’eco sostenibilità che hanno, come finalità, la regolamentazione ed il governo del nostro pianeta nel pieno rispetto delle leggi naturali.

L’Associazione opera soprattutto nel settore dell’ informazione ambientale organizzando, tra le altre cose, il “TOUR RIFIUTI ZERO ed Oltre”, oggi arrivato alla sua 10° edizione.