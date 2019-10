Salerno. Al via il progetto “Amare”, formiamo i custodi del nostro pianeta. Appuntamento alle ore 10.30 di sabato 19 ottobre in Via S. Allende presso la Scuola del Mediterraneo. Un’occasione per approfondire la tematica della salvaguardia dell’ambiente con la presentazione del progetto “Scopriamo il mare”. Si parlerà anche di come andare verso una scuola ed una società sostenibile.