Salerno. Al via la Mostra fotografica di Mario Spada “Capri Revolution dall’Isola Azzurra al Parco del Cilento”

Alla Pinacoteca provinciale di Mercanti a Salerno al via la mostra fotografica di Mario Spada dal titolo: ““Capri Revolution dall’Isola Azzurra al Parco del Cilento”. L’evento culturale è finalizzato a promuovere la Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione e trapianto d’organi – Progetto “Sportello Amico Trapianti”. Le opere di Spada sono esposte alla Pinacoteca Provinciale di via Mercanti, dove resteranno fino al 26 gennaio 2020. Il programma operativo predisposto dal Centro Regionale Trapianti per l’anno 2019 assegna alle Aziende Sanitarie Locali il compito di creare sinergie fra i Comuni, le Scuole e gli Enti per promuovere la cultura della solidarietà e della donazione d’organo e consentire ai cittadini di compiere una scelta informata e consapevole in materia. Al fine di attuare quanto previsto dalla programmazione regionale, l’ASL Salerno ha predisposto il Progetto “Sportello Amico Trapianti” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di volontà, fornendo tutte le informazioni utili sulle attività connesse alle donazioni di organi e ai trapianti svolte sul territorio e, insieme all’Unità Operativa Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione, sta pianificando diverse manifestazioni culturali che vedono coinvolti diversi Enti e Organizzazioni di Volontariato nella loro organizzazione. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, in adesione al Progetto “Sportello Amico Trapianti” e alla campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione e trapianto d’organi sostenuta dall’ASL di Salerno, organizza in sinergia con lo “Sportello Amico Trapianti” e in collaborazione con la Provincia di Salerno, con il sostegno del Centro Regionale Trapianti e la Galleria d’Arte Contemporanea Spazio NEA di Luigi Solito, con il Patrocinio della Direzione Generale Cinema del MiBACT, del Comune di Salerno, dell’AIDO Campania e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e con il Matronato del Museo Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra fotografica: “Capri-Revolution – dall’Isola Azzurra al Parco del Cilento” di Mario Spada, fotografo di scena di affermati registi, a partire dal 19 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020, presso Palazzo Pinto sede della Pinacoteca Provinciale di Salerno (via Mercanti 63 – Salerno / apertura: da martedì a domenica – ore 9:00 – 19:45 | lunedì chiuso). La mostra, che prevede l’esposizione di fotografie scattate sul set cinematografico di “Capri-Revolution” di Mario Martone, film che ha ricevuto svariati e notevoli riconoscimenti cinematografici, metterà in risalto le caratteristiche culturali e paesaggistiche dell’Isola di Capri e del Parco Nazionale del Cilento, quest’ultimo territorio di competenza della SABAP di Salerno e Avellino, e andrà ad arricchire l’offerta culturale della città nel periodo delle Luci d’Artista, manifestazione orgArticoloanizzata dal Comune di Salerno.