Salerno. Al Teatro Diana Sala Pasolini arriva l’omicidio in rock Murder Ballad

Arriva a Salerno l’omicidio in rock Murder Ballad, domenica 26 gennaio al Teatro Diana Sala Pasolini alle ore 21.00, direttamente dall’America in uno spettacolo imperdibile e completamente in italiano. Un triangolo amoroso, un thriller, un noir psicologico passionale e intenso.

Biglietti e informazioni: https://www.murderballad.it

Arianna Bergamaschi, Fabrizio Voghera, Ario Avecone e un fantastico cast daranno vita a un’opera rock ricca di mistero, musica ed emozioni. Entra nel mondo di MURDER BALLAD e vivi sensazioni che non potrai mai dimenticare.