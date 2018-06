Salerno, 27 giugno 2018. L’associazione culturale Scena Teatro diretta dal regista e attore Antonello De Rosa ha devoluto tutti i proventi degli spettacoli di fine anno degli allievi dell’accademia teatrale fondata da Antonello De Rosa alla Caritas di Salerno guidata dal reverendo don Marco Russo. L’iniziativa del direttore organizzativo di Scena Teatro Pasquale Petrosino ha raccolto ottocento euro che serviranno a dare sostegno all’associazione caritatevole che da anni è strumento di sostegno per chi vive momenti difficili. Cinque gli spettacoli andati in scena, a partire

dal 14 giugno sul palco del Centro Sociale in via Vestuti (quartiere Pastena).

«La nostra idea – dichiara Petrosino – è stata accolta con grande partecipazione dai genitori degli allievi, orgogliosi di portare in scena quanto seminato durante l’anno accademico ma soprattutto

di dare un contributo concreto, seppur piccolo alla nostra comunità. La nostra è una grande famiglia che, attraverso la passione per il teatro, vuole essere di sostegno per chi opera nel tessuto

sociale con azioni piccole ma motivate da slancio autentico.»

Scena Teatro è un’associazione culturale fondata e diretta da De Rosa, attiva con i suoi progetti dal 2006; si propone come una organizzazione autonoma e multidisciplinare per la progettazione

culturale nel territorio salernitano e nazionale, con particolare riferimento alle attività teatrale come motore di sviluppo territoriale.