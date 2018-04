Sagra delle Antiche Taverne Ottava Edizione

Sagra delle Antiche Taverne

Licola di Pozzuoli

28, 29, 30 aprile, 1 maggio 2018

Ottava Edizione

Riscoperta degli antichi sapori e delle tradizioni partenopee in occasione della Ottava Edizione della “Sagra delle Antiche Taverne” che si terrà nell’azienda agraria dell’I.S. “Falcone” di Licola di Pozzuoli dal 28 aprile al 1° maggio 2018. Cuore della manifestazione sette “antiche” trattorie allestite nella suggestiva cornice del parco archeologico dell’Istituto, lungo l’antica via Domitiana, l’asse viario costruito nel 95 d.C. per volere dell’imperatore romano Domiziano per migliorare i collegamenti tra il porto di Puteoli e il resto dell’Impero.

In un pittoresco villaggio di capanne oltre 300 figuranti in costume rievocheranno antichi mestieri e prepareranno cibi della tradizione campana con metodi tradizionali: una scenografia animata da un’esplosione di colori e profumi dove alla cura del cibo si uniranno un’arte culinaria e un’ambientazione direttamente mutuate dal Settecento partenopeo.

Tra scorci di antica vita quotidiana, danze popolari, venditori ambulanti, musicanti, i visitatori potranno osservare dal vivo la produzione artigianale di pasta fresca e di formaggi.

Una occasione unica per visitare le preziose serre dell’istituto, la bottega dei suoi prodotti biologici, per apprezzare e riscoprire la bellezza, la semplicità e la serenità di vita di una volta e, contemporaneamente, assaggiare le eccellenze gastronomiche del territorio, oltre 35 piatti della tradizione popolare campana da gustare alla tenue luce di fiaccole e bracieri.

LOCATION

Istituto di Stato per l’Ambiente e l’Agricoltura “Giovanni Falcone”

Via Domiziana 150 – Licola di Pozzuoli (NA) (di fronte “Villaggio Ideal Camping”)

ORARI DI APERTURA

h. 11.00-16.00; 18.00-23.00

INFORMAZIONI

http://www.istitutofalcone.gov.it

Indirizzo Facebook: https://www.facebook.com/sagradelleantichetaverne08

E-mail: sagra.antichetaverne@libero.it

Telefax: 081.8678156

INGRESSO: GRATUITO

STANDS

Una esposizione di prodotti agro-alimentari altamente qualificata, sia per la varietà proposta, sia per gli elevati standard qualitativi garantiti.

MUSICA E DANZE

Tammorre e Putipù

Durante la manifestazione gruppi di danzatori e musicanti armati di chitarre, tammorre, castagnelle e putipù, animeranno l’antica via Domiziana con villanelle, tarantelle e tammorriate.

La posteggia

Ad ora di pranzo e cena, immancabile la mitica “posteggia”. Nel solco dell’antica tradizione partenopea, i musicanti faranno sosta presso le varie taverne per esibirsi in brevi concerti di musica tradizionale in lingua napoletana.

TAVERNE E MENU’

La Taverna del Marenaro

Zuppa di stocco e patate

Calamarata

Coppo di alici e calamari fritti

Impepata di cozze

Verdure in pastella e alla brace

La Taverna dei Poverielli

Pasta e cavolo

Zuppa di fave

Fegatini con la rezza

Trippa con patate

Patate alla brace

La Taverna dei Ciceri

Pasta e cicerchie

Pasta fagioli e cotiche

Lagane e ceci

Spezzatino con patate e piselli

Fagioli e scarole

Bruschetta con legumi

La Taverna del Casaro

Pasta patate e provola

Orecchiette con friarielli e pecorino

Ricotta con mostarde

Fagottino di treccia alla brace

La Taverna del Chianchiere

Polenta e salsicce

Pasta di casa alla Genovese

Polpette fritte

Scagliozzi di polenta fritti

La Taverna del Ragù

Maccaruni al ragù

Cavatelli con ragù e ricotta

Pasta alla Bolognese

Braciole al ragù

Polpette al ragù

Carciofi alla brace

La Taverna della Fava

Gnocchetti fave e pancetta

Trofie al pesto di fava

Formaggi alla brace con purea di fave o friarielli

Carne alla brace con purea di fave o friarielli

Cicoria e fave

La Taverna delle Dolcezze Flegree

Dolci tipici

Torte al taglio

Frutta fresca

Fragole al limone

Liquori casalinghi