SABATO 21 E DOMENICA 22 agosto 2020. Stasera che facciamo? tutti gli eventi della penisola sorrentina amalfitana

Fine settimana di fuoco su tutti fronti! Per gli appassionati di trekking e benessere sul Faito inaugurazione del sentiero dedicato a Benito Ferraro , il pittore del Faito e non solo. Una vita dedicata alla valorizzazione e fruizione di questa montagna. Sorrento Hiking propone 4 appuntamenti nel cuore dell’UNESCO. Nell’atrio del Duomo di Salerno , il Coro del teatro Verdi con pianoforte. Ma è sempre il Ravello Festival a tener banco con classe e qualità , in questo week-end avremo Martha Argerich

PROGRAMMA DI ESCURSIONI PER IL PROSSIMO FINE SETTIMANA DI FERRAGOSTO

Una vasta scelta di itinerari in montagna o vicino al mare, al fresco, in orari comodi e adatti a tutti i camminatori

Per info e prenotazioni whatsapp al 3341161642 Nino Aversa

1)TRAMONTO AL SENTIERO DEGLI DEI Sabato 22 Agosto ore 16.00 a Bomerano https://www.facebook.com/events/292090228772877/

2)IL SENTIERO DELLE SIRENUSE © Sabato 22 agosto ore 16.00 a Sant’Agata sui due Golfi (Massa Lubrense)

https://www.facebook.com/events/2760866484235086/

3)UNA DOMENICA AL SENTIERO DEGLI DEI Domenica 23 agosto ore 9.00 a Bomerano (Agerola)

https://www.facebook.com/events/585551738999067/

4) LA VALLE DELLE FERRIERE CON BAGNO NELLE CASCATE Domenica 23 agosto ore 9.00 a Pontone ( Scala)

https://www.facebook.com/events/332089171498366/

Sabato 22 agosto Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 Filippo Gorini, pianoforte Musiche di Schubert, Beethoven

Posto unico € 25. Programma

Franz Schubert

Sonata per pianoforte in sol maggiore, op. 78 “Fantasia”, D. 894

Molto moderato e cantabile (sol maggiore)

Andante (re maggiore)

Menuetto. Allegro moderato (re maggiore). Trio (si maggiore)

Allegretto (sol maggiore)

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 32 in do minore, op. 111

Maestoso. Allegro con brio ed appassionato

Arietta. Adagio molto semplice cantabile (do maggiore)

Domenica 23 agosto Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 Martha Argerich and friends

Martha Argerich, Theodosia Ntokou, pianoforte Annie Dutoit-Argerich, voce recitante

Quartetto d’archi della Scala Musiche di Shostakovich, Ravel, Noskowski, Schumann, Liszt

Posto unico € 50 Programma

Dmitri Shostakovich

Concertino in la minore per due pianoforti, op. 94

Adagio – Allegretto – Allegro

Maurice Ravel

Ma mère l’oye per pianoforte a 4 mani

Cinque pezzi infantili per pianoforte a quattro mani

ispirati ai racconti di Perrault, di Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont

Zygmunt Noskowski

Agerola SUI SENTIERI DEGLI DEI, Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

25 LUGLIO/31 AGOSTO 2020 – h 21.00

Obbligatoria la prenotazione su www.proagerola.it

SABATO 22 Parco Colonia Montana PREMIO “FRANCESCO CILEA”

CHIARA TAIGI IN SULLE ALI DEL CANTO…INCONTRO CON GLI DEI

Direttore M° LEONARDO QUADRINI Conduce TONINO BERNARDELLI

• DOMENICA 23 Parco Colonia Montana

NINO BUONOCORE IN NINO BUONOCORE IN JAZZ