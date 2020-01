Escursione a pagamento organizzata da Hike and Seek .it

Al via “I SABATI DEL VILLAGGIO”: passeggiate rurali alla scoperta dei casali di Massa Lubrense.

Escursioni adatte a tutti per avvicinarsi all’escursionismo, per scoprire il variegato territorio lubrense e per divertirsi all’aria aperta.

APPUNTAMENTO:

◼ SABATO 18 GENNAIO 2020

◼ORE 14:45

◼Presso LARGO VESCOVADO, Massa Lubrense.

◼DURATA: 3 h circa

COSTI

✅ 10 € Servizio di Guida Ambientale AIGAE

⚠ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

📞 Chiamare o 📲 inviare un messaggio Whatsapp al +39 3287980610 con Nome e N° di partecipanti (es. Marco +2)